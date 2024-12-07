По прибытии в Украину 155-ю бригаду ВСУ имени Анны Киевской, личный состав которой обучили и вооружили во Франции, "раздербанили" между другими бригадами и отправили на фронт без боевого слаживания.

Об этом в соцсетях пишет депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая.

"Ситуация с этой бригадой такая же, как со всеми другими новыми "бригадами-зомби", или, как их ещё называют, "бумажными бригадами". Они бесконечно создаются для отчётности: туда загоняют людей, но слаживание структур управления не проводится. Затем подразделение просто разрывают на куски, прикомандируют к другим, отправляя большинство в штурмовики, за исключением пристроенных через "схематозы" штабистов", – заявляет нардеп.

Безуглая также цитирует сообщение бойца из бригады "Анна Киевская".

"Обновление по моей бригаде: суть в том, что эта новая бригада по существу никому не требовалась с самого начала (хоть на её комплектацию и загоняли людей по всей Украине в срочном порядке). Она укомплектовывалась французами, перед ними сделали показуху, чтобы получить от них оружие. А теперь, по возвращению в Украину, эту бригаду разбирают как на донорские органы на другие бригады. С одной стороны, да, получили новое оружие и усиление для существующих бригад. С другой стороны, все наши подразделения совершенно не слажены, ни одно с другим, ни, тем более, с теми бригадами, куда их прикомандировали", – пишет военный.

Напомним, о создании этого подразделения и его прибытии с учений во Франции сообщали украинские СМИ.

Ранее Генштаб ВСУ ответил на претензии военных касательно создания новых бригад без пополнения действующих.

В частности, практику создания новых подразделений критиковали в 3-й штурмовой бригаде.