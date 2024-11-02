Заместитель командира Третьей штурмовой бригады ВСУ Максим Жорин раскритиковал практику создания новых бригад в то время как уже в действующих - огромный некомплект штата.

Соответствующее сообщение было опубликовано в телеграм-канале военного.

По его словам, среди бригад на передовой "сложно обнаружить укомплектованных даже более 40%, но постоянно создаются новые подразделения, которые имеют личный состав без опыта, не имеют офицеров, требуют вооружения и обеспечения с нуля".

"Вместо интеграции новых бойцов в существующую боевую бригаду часть людей "толкают" во вновь созданные подразделения. В результате они не могут выполнить боевые задачи на нормальном уровне. Их выводят в подчинение другим бригадам, что создает только новые проблемы, ведь управлять ими сложно. Не могу понять, для чего это делается. Есть только догадка – возможно, кому-то выгодно на этом зарабатывать, поэтому и лоббируется этот формат. А формат создания дивизий и поднятие опытных комбригов до этого уровня все никак не дойдет до реализации", – пишет Жорин.

Ранее в "Азове" раскритиковали передачу западных вооружений новым бригадам со старыми командирами.

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