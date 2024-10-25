Заместитель командира Третьей штурмовой бригады ВСУ Максим Жорин призвал готовить к обороне Днепропетровскую область.

Об этом военный написал в своем телеграм-канале.

"Готовить к обороне Днепропетровскую область нужно сегодня. Мы не должны постоянно двигаться от города к городу, параллельно с этим наскоро готовя эти города к обороне. Все это нужно планировать, и строить прочную линию обороны раньше времени. А не ждать, пока линия фронта двигается в очередной населенный пункт", – заявил Жорин.

"Учитывая ситуацию с Селидово и Покровском, Днепропетровскую область нужно уже готовить. И контролировать этот процесс", – добавил он.

Напомним, недавно в Покровске установили "зубы дракона".

А перед этим сообщалось, что ВСУ впервые начали строить линии обороны на дороге к Днепру.

Между тем на днях британские журналисты сообщили, что войска РФ могут начать наступление на Запорожье.

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