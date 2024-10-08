Украинцы массово заявляют о пропаже без вести своих родных и близких, воевавших в 152-й отдельной егерской бригаде на Покровском направлении.

Рассказы людей об этом появляются в соцсетях.

Так, одна из украинок записала видео в ТикТок, в котором заявила, что ее мобилизованный в июле 51-летний отец Владимир Мерзляков служил в упомянутой бригаде и 14 сентября пропал без вести на Покровском направлении, куда попал после всего трех недель обучения. Она привела сообщения других людей, которые ищут своих без вести пропавших близких, приписанных к другим бригадам. По словам молодой женщины, все мобилизованные были направлены "на ноль" без опыта и с недостаточной подготовкой. А теперь их родственники не могут получить никакой информации о них ни в бригадах, ни в ТЦК, которые их призвали.

Подобных рассказов о пропаже без вести солдат в последнюю неделю много.

Об этой проблеме написал бывший народный депутат Игорь Мосийчук. Он заявил, что ему поступают данные о пропаже без вести большого количества военных из 152-й бригады.

Официально командование ВСУ эти заявления не комментировало.

Ранее мы писали, что из-за тяжелых условий подразделения ВСУ самовольно покидают участки фронта. Такое произошло со 123-й бригадой, оставившей позиции под Угледаром.

Также военные пишут о массовом дезертирстве в армии.