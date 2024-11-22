В 117 бригаде после скандала и публичных жалоб бойцов сняли руководство 155 батальона.

С апреля подразделение воюет на Лиманском направлении в ведении 63-й бригады. Бойцы говорят, что за последние несколько месяцев со стороны 63-й бригады отсутствовала огневая поддержка, их раненых не эвакуировали. Они обвиняют 63-ю бригаду в "уничтожении подразделения".

"В нашей роте три человека, в других ротах максимум там шесть-семь человек. То есть личного состава вообще нет. Батальон уничтожен", - сказал "Суспильному" младший сержант Иван.

Россия активно "стирала" их позиции постоянным прицельным огнем, в результате чего было много потерь и СЗЧ.

"Ребята под командование 63-й бригады 107-го батальона отказываются идти и выполнять эти преступные, бездумные приказы. Надо выводить батальон на восстановление, нужны психологи, чтобы работали с каждым военнослужащим, чтобы поднять морально-психологическое состояние бойцов", – говорит Иван.

63-я бригада обвинения отрицает и говорит, что свои задачи не выполняет командование батальона, из-за чего "солдаты не знают, что делать", "дезориентированы", поэтому "разворачиваются и убегают в ту сторону, где не стреляют".

Заявлено, что батальон потерял 11 позиций, из которых в ходе реальных боевых действий - только две. А с остальных отошли сами. А из-за попыток зайти на эти позиции и выбить оттуда противника 63 бригада потеряла четырех человек. Бойцы 155-го батальона же говорят, что отходили с позиций только по приказу командования.

Сейчас идет служебное расследование, командир и руководство батальона отстранены от исполнения обязанностей, проверятся также руководство 63 бригады и 107 батальона.

Напомним, глава временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам нарушения законодательства в Минобороны и ВСУ Анна Скороход заявила, что военные постоянно жалуются на вымогательство денег и коррупцию в армии.

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