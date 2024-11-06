Генштаб ВСУ пояснил свою логику, почему создаются новые бригады, а не пополняются уже существующие опытные формирования, где есть дефицит бойцов.

Объяснения ведомства приводит "Интерфакс-Украина".

Обозначенную проблему недавно поднимал заместитель командира Третьей штурмовой бригады ВСУ Максим Жорин.

Представитель Генштаба ВСУ Дмитрий Лиховой заявил, что только с помощью новых бригад можно закрыть весь фронт и проводить ротации.

"В последнее время враг увеличил количество полков, бригад и дивизий и численность своего личного состава почти на 100 тысяч человек. Также увеличилась протяженность линии фронта. Для того чтобы закрывать фронт, в составе ВС Украины и нужно создавать новые бригады. Когда во время боевых действий возникает угроза потери позиций и рубежей обороны определенных бригад, задействуют передислокацию сюда отдельных батальонов других воинских частей. Это логичный и нормированный уставом способ действий по усилению обороны: когда на проблемных участках фронта есть угроза прорыва, на него переводят подразделения по неатакованным участкам. Простым пополнением терпящих значительные потери бригад тоже нельзя ограничиться — потому что они нуждаются в боевом слаживании. Для их замены и вывода из района боевых действий нужны новые бригады", — рассказал Лиховой.

Сегодня в Генштабе сообщили, что базовую подготовку мобилизованных увеличили до полутора месяцев.

Ранее мы приводили критику практики создания новых бригад на фоне дефицита людей в уже существующих.