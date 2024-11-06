Президент Владимир Зеленский подписал законы о продлении в Украине действия военного положения и общей мобилизации еще на 90 дней.

Об этом сообщается в карточках документов на сайте Верховной Рады.

Таким образом режим военного положения будет сохраняться в Украине до 7 февраля 2025 года.

Напомним, 7 августа Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации ещё на 90 дней - до 9 ноября.

Война в Украине идет уже 985-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 6 ноября 2024 года в обновляемом онлайне.

Накануне украинские военные заявили об угрозе окружения города Курахово Донецкой области. Военный эксперт немецкого таблоида Bild Юлиан Рёпке сообщил, что армия РФ после захвата Селидово в Покровском районе начала наступление на запад в направлении Днепропетровской области, до которой остается 21 километр. В ВСУ заявили, что российская армия готовится к активным боевым действиям возле Часова Яра.

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