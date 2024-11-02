Президент Украины Владимир Зеленский "измотан и напряжён", а также обеспокоен проблемами украинской армии на фронте.

Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников, которые недавно посещали Киев и общались с президентом Украины.

"После встречи с президентом Владимиром Зеленским в Киеве на прошлой неделе американские чиновники заявили, что украинский лидер выглядел измотанным и напряжённым, обеспокоенным неудачами своих войск на поле боя, а также в отношении выборов в США", – сказано в статье.

Газета сообщает, что сегодня в Украине "моральный дух подрывается перед лицом движения России и страха, что западная поддержка и поток поставок (оружия - Ред.) заканчиваются". А также в преддверии выборов в США, которые могут негативно повлиять на дальнейшую поддержку Киева в случае прихода к власти Дональда Трампа.

Напомним, на днях Зеленский упрекнул Польшу в отказе передавать Украине самолеты по схеме, согласованной с НАТО.

Ранее французские журналисты рассказали, что в беседах с партнёрами Зеленский теряет терпение и повышает голос.