Россияне смогли быстро продвинуться в Горняке Донецкой области из-за того, что часть подразделений ВСУ покинули там свои позиции.

Такой вывод можно сделать из публикаций в Фейсбуке родственником украинских военных.

Они массово пишут, что 210-й отдельный батальон 120-й отдельной бригады территориальной обороны попал в оперативное окружение, потому что соседний 154-й батальон под давлением сил РФ покинул позицию. При этом в одном из постов говорится, что подразделение понесло очень большие потери.

Командование обещало выслать подкрепление, однако оно так и не прибыло.

В итоге 210-й батальон решил выходить из окружения и покинул позиции в Горняке, за что получил от командования "угрозы расстрелом". А вскоре подразделению поступила команда возвращаться в Горняк, которую большинство бойцов выполнять отказались из-за своего морального и физического истощения.

Также родственники сообщают, что на военных написали заявление в ГБР с обвинением в дезертирстве.

Ранее украинские военные сообщили о резком ухудшении ситуации в Селидово и Горняке.

Война в Украине идет уже 972-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 24 октября 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. По данным Deep State, россияне продвинулись к востоку от Селидово, войдя на его восточные окраины. При этом украинские военные сообщили, что армия РФ вошла и в северную часть Селидово, а также дошла до района многоэтажек в центре города, где находится основной укрепрайон ВСУ. Кроме того, Deep State показал крупные продвижения РФ к западу от Цукурино и в районе Горняка.

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