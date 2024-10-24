Подразделение ВСУ попало в окружение в Горняке из-за оставления позиций другим батальоном
Россияне смогли быстро продвинуться в Горняке Донецкой области из-за того, что часть подразделений ВСУ покинули там свои позиции.
Такой вывод можно сделать из публикаций в Фейсбуке родственником украинских военных.
Они массово пишут, что 210-й отдельный батальон 120-й отдельной бригады территориальной обороны попал в оперативное окружение, потому что соседний 154-й батальон под давлением сил РФ покинул позицию. При этом в одном из постов говорится, что подразделение понесло очень большие потери.
Командование обещало выслать подкрепление, однако оно так и не прибыло.
В итоге 210-й батальон решил выходить из окружения и покинул позиции в Горняке, за что получил от командования "угрозы расстрелом". А вскоре подразделению поступила команда возвращаться в Горняк, которую большинство бойцов выполнять отказались из-за своего морального и физического истощения.
Также родственники сообщают, что на военных написали заявление в ГБР с обвинением в дезертирстве.
Ранее украинские военные сообщили о резком ухудшении ситуации в Селидово и Горняке.
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Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. По данным Deep State, россияне продвинулись к востоку от Селидово, войдя на его восточные окраины. При этом украинские военные сообщили, что армия РФ вошла и в северную часть Селидово, а также дошла до района многоэтажек в центре города, где находится основной укрепрайон ВСУ. Кроме того, Deep State показал крупные продвижения РФ к западу от Цукурино и в районе Горняка.
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