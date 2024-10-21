Главная проблема ВСУ сейчас заключается не в дефиците оружия, а в нехватке людей. Об этом сообщил испанской газете El Pais анонимный представитель Минобороны.

"Никто не хочет идти в армию. Бригады говорят нам, что они не могут проводить ротацию, что они измотаны. Скоро не будет людей, с которыми можно было бы воевать", - заявил собеседник издания.

О том же журналистам открыто говорят украинские военные. В частности, об этом сказали представители всех четырех бригад, защищающих Курахово. Они прогнозируют скорое падение города и в целом мрачно оценивают дальнейшую перспективу военных действий из-за нехватки пополнения.

"Почему мы идем назад? Потому что у нас нет ротаций, мы не отдыхаем, мы деморализованы", - говорит офицер Шкода из 46-й бригады.

Военные говорят о проблеме СЗЧ и дезертирстве. Например, в Курахово 116-я бригада ТРО отказалась выполнять приказ и ее перекинули в Сумы.

Также солдаты критикуют насильственную мобилизацию, которая, по их мнению, отпугивает потенциальных добровольцев, которые не хотят оказаться на передке без достаточной подготовки. По их признанию, многие принудительно мобилизованные отказываются выполнять приказ или очень быстро погибают.

Из-за этого военные проводят на позициях без ротации и отдыха по три месяца. Еще год назад это был максимум месяц, а в первый год войны были ротации каждые четыре дня.

У россиян сейчас преимущество один к трем, они "лучше подготовлены и адаптированы к этой войне, чем раньше".

Также проведению ротаций мешают российские дроны, которые массово поражают автомобили. Даже с РЭБ вероятность успеха - 50%.

Ранее командование ВСУ признало, что темпы мобилизации пошли на спад.