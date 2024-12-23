В ТЦК и СП существуют обязательные планы мобилизации, хотя официально это отрицается.

Об этом анонимно заявил сотрудник ТЦК в комментарии ТСН.

По его словам, командование грозит отправить самих сотрудников ТЦК на фронт в случае невыполнения плана.

"Раньше нужно было, чтобы на день была одна повестка или один уклонист, а лучше и то, и другое. Вообще плановая цифра зависит от общей цифры, которую спускают по цепочке сверху вниз - количеству людей, которое нужно мобилизовать", - рассказал он.

Если человек сел в микроавтобус, его могут отпустить, но не бесплатно, а за взятку, также рассказал военный.

"Это все на уровне слухов, но эти слухи регулярные — как ТЦКшнику можно подзаработать левака. Человек садится в бус и знает, что сейчас пройдет ВВК, а вечером может быть уже на полигоне. Или не знает, но об этом знаем мы. Так вот его можно отпустить. Не бесплатно", – признался военный.

Ранее мы рассказывали, что в Одессе мобилизовали мужчину с олигофренией и пороками сердца. Такие случаи признания годными к службе людей с тяжелыми диагнозами или даже недееспособных в Украине не единичны, что тоже может косвенно указывать на наличие планов у ТЦК.

Также много сообщалось о коррупции в ВВК. Так, после года работы главным медиком в военно-врачебной комиссии Тернопольского областного ТЦК мужчина по имени Олег Фарион в один день купил квартиру, дом и пять земельных участков на несколько гектаров.