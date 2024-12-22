В Украине ТЦК начали "такси-мобилизацию".

К такому выводу можно прийти после просмотра видео, снятого одной из уличных камер наблюдения и разлетевшегося по соцсетям.

На кадрах пред зданием останавливается автомобиль службы OnTaxi. При этом спереди и сзади машины останавливаются, судя по всему, следовавшие за машиной белый микроавтобус и чёрный "каблук".

Когда пассажир выходит из такси и направляется к подъезду, к нему подбегают двое в камуфляжной форме. Мужчина не успевает открыть дверь подъезда, и его силой уводят к микроавтобусу.

При этом нельзя исключать, что военкомы не просто приметили такси, остановившееся высадить клиента, а заранее были уведомлены, что в салоне извозчика находится подходящий для мобилизации гражданин. Это уже породило версию, что таксисты предупреждают военкомов и находятся с ними в сговоре - может, на условиях не мобилизовать их самих.

Ранее под Ровно ТЦК мобилизовали больного священника по дороге на богослужение. Несмотря на серьёзные проблемы со здоровьем, включая сахарный диабет, его отправили на полигон. В церкви заявили, что клирика удерживали, как в тюрьме.

Война в Украине продолжается 1033-й день. Последние новости с главными событиями 22 декабря 2024 года – у нас в обновляемом онлайне.

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