Сотрудники ТЦК забрали священника Свято-Троицкой церкви села Повча Ровенской области Андрея Ступницкого, ехавшего на богослужение.

Об этом сообщает телеграм-канал УПЦ "Ровно. Голос церкви".

"Несмотря на серьезные проблемы со здоровьем – гипертонию первой степени (с давлением 180 на 100 даже в момент остановки), сахарный диабет и другие болезни – отца Андрея весь день возили с полигона на полигон. На одном из ровенских полигонов его отказались принять, отправив домой, однако священника до сих пор не отпускают из-под контроля ТЦК, держа его как в тюрьме", – говорится в сообщении.

Канал также опубликовал заключение военной медкомиссии с диагнозами священника. Несмотря на них, Ступницкого признали годным к службе в частях обеспечения, ТЦК и подразделениях логистики.

На днях в Одессе трое суток держали в ТЦК коммунальщиков, которые должны были ремонтировать трубу котельной. В итоге коммунальной службе удалось вернуть мужчин на работу.

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