В Одессе сотрудники ТЦК мобилизовали коммунальных работников критической инфраструктуры, которые должны были ремонтировать 130-метровую трубу котельной – власти города сутки добивались освобождения специалистов.

Об этом сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов на сессии горсовета.

"Мы привлекли кран, заплатили сумасшедшие деньги, привлекли специалистов, которых не так уж много в Украине. Они приехали, идут на выполнение работ и убегают. Наш сотрудник три часа объяснял ТЦК, что эти люди сейчас полезут на 130 метров демонтировать трубу. Мы потеряли сутки, чтобы разъяснить, забрать и вернуть их к работам", – рассказал чиновник.

Ранее мэр Конотопа пожаловался, что на Сумщине с работников критической инфраструктуры сняли бронь.

По его словам, на фоне критической ситуации с водо- и теплоснабжением такое решение принял глава областной военной администрации, который лишил отсрочки от армии всех сотрудников коммунальных предприятий, а также постановил мобилизовать их за два дня.

Напомним, также появлялись сообщения, что строителей оборонительных фортификаций задерживают как уклонистов.