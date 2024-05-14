Строителей фортификационных сооружений на блокпостах при возвращении с работ домой задерживают как уклонистов от мобилизации. Их облагают штрафами и наказывают другими способами.

Об этом сообщил очевидец такого инцидента в видеообращении, опубликованном в ТикТоке.

Мужчина рассказал, что случай со строителями произошел на его глазах. Он вез домой группу экскаваторщиков, которые отработали на фортификациях от 2 до 4 месяцев.

"Его пробивают по базе. Ах, ты уклонист! Ты не явился, ты злостный нарушитель закона, у тебя криминальная ответственность - сразу приклеивают штраф", - сообщил автор ролика по имени Владимир. После этого строителя могут "запаковать" или объявить в розыск, добавил мужчина.

В соцсетях пишут, что на бумаги, которые строителям укреплений выдают в обладминистрации, сотрудники ТЦК не обращают внимания.

Ранее мы писали, что экс-советник главы МВД Виктор Андрусив считает уклонистов не украинцами, а цыганами. По его словам, такие люди не будут счастливы за границей.

Также "Страна" сообщала, что мужчин, которые получили несколько штрафов за уклонение от мобилизации, будут привлекать к уголовной ответственности.

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