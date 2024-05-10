В Одесской области россиянин напал на пограничника и пытался отобрать у него оружие.

Об этом сообщает Южное региональное управление Государственной пограничной службы Украины на своей странице в Фейсбуке.

Инцидент произошел в ночь на 9 мая. Гражданин РФ, который имеет вид на жительство в Украине, способствовал жителю Киева в незаконном пересечении границы.

"Поняв, что его намерение разоблачено, 48-летний россиянин совершил нападение на пограничника, нанес ему телесные повреждения и пытался завладеть устройством для отстрела резиновых пуль", - говорится в сообщении.

Теперь россиянину грозит уголовная ответственность.

Ранее мы писали, что на границе остановленные сотрудниками ГПСУ мужчины обматерили их, а одного пограничника ударили по лицу.

Также мы рассказывали, как в Киеве нелегал вступил в ТрО и продавал уклонистам "белые билеты". Его разоблачили в ноябре прошлого года. Оказалось, что у него еще и поддельный вид на жительство. Ему грозит 9 лет тюрьмы.

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