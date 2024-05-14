Во вторник, 14 мая, в Украине идет 811-й день войны с Россией.

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14 мая

11.15 Шольц призвал не ждать особых прорывов на мирном саммите по Украине в Швейцарии. Но заявил, что он может привести к прямым переговорам Киева и Москвы.

"Ни у кого не должно быть завышенных ожиданий: Мы не ведем переговоры об окончании войны. В лучшем случае это начало процесса, который может привести к прямым переговорам между Украиной и Россией", - заявил канцлер ФРГ в интервью журналу Stern.

Он уточнил, что в Швейцарии речь пойдет о безопасности атомных электростанций, экспорте зерна, обмене пленными и табу на применение ядерного оружия. "И опять же, все это пока находится в зачаточном состоянии", - добавил Шольц.

10.40 Нардеп от «Слуги народа» Максим Бужанский критически прокомментировал высказывание Буданова, что он "использовал все, что у нас есть", и у ВСУ "не осталось никого в резерве".

"При всём уважении, не совсем понял три вещи. В какой момент он взял на себя командование войсками, точно ли информация о наличии или отсутствии резервов должна вот так сообщаться иностранным журналистам, и точно ли фраза - в резерве у нас не осталось никого, убедит партнёров в том, что нам можно и нужно помогать дальше?" - пишет Бужанский.

10.33 Блинкен приехал в Украину "укрепить моральный дух правительства в Киеве и помочь направить доставку" новой американской помощи, пишет The Wall Street Journal.

Он встретится с Зеленским, премьером Шмыгалем и главой МИД Кулебой.

Будут обсуждать, как американское оружие может помочь Украине укрепить оборону и "вернуть инициативу", перспективу которой издание ставит под сомнение в контексте наступления РФ под Харьковом.

"Теперь вопрос заключается в том, достаточна ли помощь, которая томилась в течение нескольких месяцев, прежде чем Конгресс одобрил ее в апреле, чтобы устрашить возрождающуюся российскую армию, которую США и сам Блинкен высмеивали как почти выброшенную на берег в прошлом году", - пишет WSJ.

10.25 Шольц анонсировал передачу Украине третьей системы Patriot.

"Это было нелегким решением, потому что у нас их не так много", – сказал канцлер ФРГ.

10.05 У ВСУ не осталось резервов, заявил Буданов в интервью NYT.

«Все наши войска сейчас или тут, или в Часовом Яру. Я использовал все, что у нас есть. К сожалению, у нас не осталось никого в резерве», — сказал глава ГУР.

Он согласен с оценками, что под Харьковом РФ растягивает и без того истощенные силы ВСУ. А также "посеять панику и замешательство в регионе".

«На данный момент наша задача — стабилизировать линию, а затем начать оттеснять их через границу», — сказал он, добавив, что приток украинских резервов сумел «частично сорвать их планы».

09.57 РФ может в скором времени начать наступление под Сумами, заявил глава ГУР Буданов в интервью The New York Times.

«Ситуация на грани. Каждый час эта ситуация приближается к критической», - сказал Буданов журналистам в бункере Харькова. Он считает, что в течение следующих нескольких дней ВСУ смогут стабилизовать фронт под Харьковом, и наступление РФ будет продолжаться еще около трех-четырех дней. Но после этого российские военные могут начать новое наступление — в Сумской области.

09.41 Последствия ночного обстрела Харькова.

09.22 F-16 из Дании не окажутся в Украине в течение одного месяца, как сообщалось вчера.

Журналист издания Diе Zeit Йорг Лау удалил свою информацию, в которой неверно привел слова премьер-министра Дании Фредериксена.

Журналист извинился и уточнил, что речь шла не об одном месяце, а о "месяцах".

08.40 В Волгоградской области РФ дрон атаковал поезд с дизельным топливом. Состав сошел с рельс.

Официально атака дрона не подтверждалась, о ней пишут российские паблики. Также федеральные СМИ заявляют о "постороннем вмешательстве" как причине ЧП.

Известно, что загорелась одна цистерна. В настоящее время пожар потушен.

08.28 Фото госсекретаря США Блинкена на киевском вокзале.

Западные СМИ пишут, что он прибыл в Украину оказать поддержку на фоне российского наступления.

07.55 На харьковском направлении войска РФ продвинулись возле Волчанска и в селе Глубоком, а также захватили село Лукьянцы.

При этом Зеленое, которое ранее считалось захваченным, остается под контролем ВСУ, пишет военный паблик Deep State.

На карте ресурса обозначено, что северная часть Волчанска перешла в серую зону. Вчера власти признали, что россиян пытаются оттуда выбить.

В утренней сводке Генштаба говорится, что бои в Волчанске продолжаются.

"Украинские защитники проводят прочесывание городской застройки населенного пункта Волчанск. Боевые действия продолжаются, ситуация контролируемая. Потери врага составляют 164 человека и 25 единиц техники", - сообщил ГШУ.

07.45 Ночью ВСУ сбили 18 "Шахедов" в пределах Киевской, Донецкой, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, Запорожской, Херсонской и Хмельницкой областей.

Сообщается, что уничтожены все беспилотники.

Также ночью по Харькову ударили двумя КАБами. "Одним ударом разрушены три гаража, еще несколько повреждены. Второй пришелся по открытому месту. Оба прилетели в густонаселенный район. Пострадали два человека", - сообщил мэр Игорь Терехов.

07.00 В Харькове был слышен взрыв, пишет мэр города Игорь Терехов.