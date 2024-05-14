Апелляционные суды стали массово ужесточать приговоры для уклонистов, осужденных по 336 статье Уголовного кодекса об уклонении от призыва во время мобилизации.

Об этом свидетельствуют приговоры, опубликованные в Едином реестре судебных решений.

Местные органы прокуратуры массово оспаривают в апелляционных судах "несправедливые из-за своей мягкости" вердикты судей первой инстанции в отношении уклонистов. Если суды первой инстанции приговаривают отказавшихся от мобилизации военнообязанных к условному сроку, то прокуроры подают апелляцию на решения и требуют пересмотра дел.

Как говорится в подобных вердиктах апелляционных судов, условный срок не может считаться реальным наказанием: "Наказание ставит перед собой цель исправления осужденных, а также предупреждение новых преступлений как осужденными, так и другими лицами".

Например, подобным образом осудили жителя Черновицкой области. Мужчина получил повестку, прошел медкомиссию, был признан годным к военной службе, но уклонился от отправки в военную часть. Суд первой инстанции назначил ему 3 года лишения свободы с заменой на условный срок. А апелляция приговорила к реальному заключению.

"Преступление, совершенное лицом, создает в глазах граждан и общества негативное ощущение безнаказанности", - постановил суд.

Ранее мы писали, что экс-советник главы МВД Виктор Андрусив уклонистов уже не украинцами, а цыганами. По его словам, такие люди не будут иметь счастья за границей.

Также мы сообщали, что мужчины, которые получили несколько штрафов за уклонение от мобилизации, затем будут привлекаться к уголовной ответственности.