Апелляционные суды ужесточают приговоры для уклонистов, заменяя условный срок реальным заключением
Апелляционные суды стали массово ужесточать приговоры для уклонистов, осужденных по 336 статье Уголовного кодекса об уклонении от призыва во время мобилизации.
Об этом свидетельствуют приговоры, опубликованные в Едином реестре судебных решений.
Местные органы прокуратуры массово оспаривают в апелляционных судах "несправедливые из-за своей мягкости" вердикты судей первой инстанции в отношении уклонистов. Если суды первой инстанции приговаривают отказавшихся от мобилизации военнообязанных к условному сроку, то прокуроры подают апелляцию на решения и требуют пересмотра дел.
Как говорится в подобных вердиктах апелляционных судов, условный срок не может считаться реальным наказанием: "Наказание ставит перед собой цель исправления осужденных, а также предупреждение новых преступлений как осужденными, так и другими лицами".
Например, подобным образом осудили жителя Черновицкой области. Мужчина получил повестку, прошел медкомиссию, был признан годным к военной службе, но уклонился от отправки в военную часть. Суд первой инстанции назначил ему 3 года лишения свободы с заменой на условный срок. А апелляция приговорила к реальному заключению.
"Преступление, совершенное лицом, создает в глазах граждан и общества негативное ощущение безнаказанности", - постановил суд.
Ранее мы писали, что экс-советник главы МВД Виктор Андрусив уклонистов уже не украинцами, а цыганами. По его словам, такие люди не будут иметь счастья за границей.
Также мы сообщали, что мужчины, которые получили несколько штрафов за уклонение от мобилизации, затем будут привлекаться к уголовной ответственности.