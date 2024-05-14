Экс-советник главы МВД Виктор Андрусив считает, что уклонисты - это уже не украинцы, а цыгане. По его словам, такие люди не будут иметь счастья за границей.

Об этом он заявил в интервью Ростиславу Смирнову.

"Если ты уклонист, сознательно убежал, то ты не имеешь права говорить, что ты украинец. Ты цыган. Ты выбрал цыганскую жизнь. Когда кто-то начинает думать, что уклонисты, которые сбежали за границу, такие счастливые. Счастливы в чем? Что они будут жить в каких-то контейнерах всю жизнь там? Будут работать всю жизнь только на черных работах, потому что языка они не знают, квалификацию их не признают. Это люди, которые, спасая свою жизнь, обрекают себя на бесчестие", - заявил Андрусив.

Ранее командир отделения 92-й отдельной штурмовой бригады Леонид Маслов сказал, что место уклонистам в концлагерях и штрафбатах. Также он отнес к уклонистам народных депутатов, которые не принимают законы для того, чтобы "закрыть дыры для уклонистов и начать преследовать их по закону".

Незадолго до этого в партии "Батькивщина" предложили наказывать детей уклонистов - запрещать им поступать в вузы. Заявление сделал член комитета по нацбезопасности Вадим Ивченко.