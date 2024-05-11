"Есть приказ". Снайпер ВСУ объяснил, почему военкомы стали силой "паковать" киевлян на улицах
Сотрудники военкоматов "жестко пакуют" мужчин уже и в Киеве.
Это следует из сообщения снайпера ВСУ Константина Прошинского (с позывным "Дед"), опубликованном в его телеграм-канале.
Дед пишет, что "уличной мобилизацией" занимаются военные, которые были на фронте, получили ранения и теперь имеют ограниченную пригодность к службе. А "паковать жёстко" им приказало начальство.
"Они все до одного боевые в этом ТЦК, привыкли исполнять приказ. Да, пакуют, да, порой жёстко. Есть приказ!" – сообщил Прошинский со ссылкой на своих среди киевских военкомов.
При этом, по его словам, военкомы "сами в шоке от ВВК и многих вещей что происходят, но у них приказ".
Ранее в Минобороны рассказали, на какие категории разделят "ограниченно пригодных". В частности, они могут быть распределены для работы в ТЦК.
Военнообязанные будут разделены на категории в зависимости от степени функциональности. В одну из них попадут лица, которых могут мобилизовывать для службы в ТЦК.
Также мы сообщали, что Зеленский подписал закон, отменяющий норму об ограниченно годных военнообязанных.