В Верховной Раде предлагают обнародовать места нахождения военнообязанных родственников руководителей органов государственной власти для их мобилизации.

Соответствующий законопроект зарегистрировали в Раде "слуги народа" Сергей Кузьминых и Георгий Мазурашу, а также Анна Скороход из "За майбутне".

Он касается близких родственников министров, а также действующих госслужащих категорий "А" и "Б". Законопроект связан с необходимостью исполнением ими конституционного долга по защите Украины.

Ранее в Минобороны говорили, что в Украине после вступления в силу нового закона о мобилизации сохранят бронь от призыва в армию 100% чиновников категории А (руководители госорганов и органов местного самоуправления). Также будут иметь право на бронь половина чиновников категорий Б и В.

Перед этим Национальное агентство по вопросам госслужбы сообщало, что из 160 тысяч украинских чиновников мобилизованы на службу в Вооружённые силы Украины лишь 2,5%.

Между тем народный депутат Марьяна Безуглая призвала находящихся за границей военнообязанных детей нардепов обновить свои данные в ТЦК. А также призвала сделать это самих депутатов.