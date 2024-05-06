СБУ постучит в дверь каждому, а всем мужчинам придется оказаться в ТЦК.

Такой прогноз относительно развития ситуации в Украине дала журналистка Наталья Мосейчук.

"Недолго песенка будет играть, потому что СБУ постучит в двери каждому. Игрушечный, букетно-шоколадный период в Украине заканчивается... Лучше не говорите глупости и не говорите того, что вредит государству. Что касается мужчин, думаю, что подавляющее большинство пройдет ТЦК и ВВК", – сказала она.

Напомним, 4 апреля 2024 года Украина подала в Совет Европы письменное заявление о частичном отступлении от соблюдения европейской Конвенции о защите прав и свобод человека.

В заявлении говорится, что во время военного положения права человека, предусмотренные рядом статей Конституции, могут быть ограничены. В том числе право на свободные выборы, на тайну переписки, телефонных переговоров и другой корреспонденции, на невмешательство в личную и семейную жизнь, на свободу передвижения, свободный выбор места жительства.