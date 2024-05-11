"Спокойной жизни", которой жила часть украинцев, "приходит конец" после вступления в силу нового закона о мобилизации.

Об этом заявил представитель Минобороны Дмитрий Лазуткин в эфире телеканала "Эспрессо".

"Если говорить глобально, то с 18 мая, когда вступает в силу закон о мобилизации, то прежде всего меняется и подход к этой войне. Потому что та история, когда часть людей воюет и постоянно находится на фронте, а часть живет своей спокойной жизнью, очевидно, что этому уже приходит конец", – сказал он.

Лазуткин добавил, что "нужно мобилизоваться всей стране", поскольку противник силён.

"Поразительное отличие, которое бросалось каждый раз в глаза, когда возвращаешься из Донбасса в Киев или Львов, или другие мирные города, не нормально. Возможно, это было бы нормально, если бы у нас был слабый враг, однако в этом случае нужно мобилизоваться всей стране", – считает Лазуткин.

Напомним, недавно журналистка Мосейчук объявила конец игрушечного периода в Украине.

Ранее Ирина Верещук упрекнула украинцев в том, что они забыли о войне и "рано расслабились".