Зеленский подписал законы о продлении всеобщей мобилизации и военного положения в Украине
Владимир Зеленский подписал законы о продолжении всеобщей мобилизации и военного положения в Украине.
Об этом свидетельствуют карточки законов №11234 и №11235, опубликованные на сайте Верховной Рады.
Срок действия особого правового режима военного положения продлевается на 90 дней – до 11 августа 2024 года. Это уже одиннадцатая пролонгация после 24 февраля 2022 года.
Также продлен срок всеобщей мобилизации.
Напомним, с начала полномасштабного российского вторжения в Украине введено военное положение и объявлена всеобщая мобилизация, действует запрет военнообязанным на выезд из страны, кроме некоторых исключений.
Как мы писали, вчера Верховная Рада поддержала продление военного положения и мобилизацию в Украине до 11 августа.
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