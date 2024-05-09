Владимир Зеленский подписал законы о продолжении всеобщей мобилизации и военного положения в Украине.

Об этом свидетельствуют карточки законов №11234 и №11235, опубликованные на сайте Верховной Рады.

Срок действия особого правового режима военного положения продлевается на 90 дней – до 11 августа 2024 года. Это уже одиннадцатая пролонгация после 24 февраля 2022 года.

Также продлен срок всеобщей мобилизации.

Напомним, с начала полномасштабного российского вторжения в Украине введено военное положение и объявлена ​​всеобщая мобилизация, действует запрет военнообязанным на выезд из страны, кроме некоторых исключений.

Как мы писали, вчера Верховная Рада поддержала продление военного положения и мобилизацию в Украине до 11 августа.