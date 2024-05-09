Телеведущая Наталья Мосейчук попала в скандал в соцсетях после ее заявлений о том, что ко всем украинцам домой "постучит" СБУ, и что всем мужчинам придется идти в ТЦК.

Пользователи соцсетей обвинили ее в том, что она делает подобные заявления в то время как ее 27-летний сын живет в Европе.

Мосейчук подтвердила этот факт, заявив, что сын эмигрировал в Германию еще 3,5 года назад, получил там второе высшее образование и сейчас работает над вступлением в аспирантуру.

Мосейчук утверждает, что это позиция сына, на которую она повлиять не может.

Между тем сегодня Верховная Рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине на 90 дней - до 11 августа. "За" проголосовали 336 депутатов.

Также мы писали, что с 18 мая в Украине вступает в силу новый закон о мобилизации.

"Страна" подробно рассказывала об основных положениях законопроекта о мобилизации. Одна из важнейших его норм - установление сроков для обновления своих данных в ТЦК и наказание за неисполнение этого требования.

Война в Украине идет уже 805-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 8 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.