Заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко заявила, что в электронном реестре военнообязанных будут отмечать вручение человеку повестки.

Об этом она сообщила в эфире телемарафона.

"В реестре "Оберег" есть отдельное поле о статусе вручения человеку повестки - когда была вручена и какой статус. Оповещение военнообязанных происходит только согласно законодательству - лично и заверено подписью. Все другие методы на данный момент не являются правомерными", - сказала она.

Также в реестре будет видно, если человек не обновил учетные данные. В систему уже добавили оцифрованную информацию о военнообязанных во всех регионах Украины.

Напомним, что по новому закону об ужесточении мобилизации повестка будет считаться врученной после проставления в почтовом сообщении отметки о невозможности вручения по зарегистрированному адресу.

Накануне в Минобороны сообщили о разработке мобильного приложения для обновления данных в ТЦК, которое будет связано с "Оберегом".

Неделю назад в Минобороны Украины пообещали, что электронный кабинет военнообязанного заработает 18 мая. Чтобы обновить данные в е-кабинете, нужно будет скачать мобильное приложение, авторизоваться и заполнить необходимые поля.

Война в Украине идет уже 805-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 8 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

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