Министерство обороны разрабатывает мобильное приложение для обновления данных в ТЦК. Комитет национальной безопасности обороны и разведки вместе ознакомился с концептом будущего приложения для военнообязанных, который будет работать с системой "Обериг".

Об этом сообщил в своем телеграм-канале нардеп Александр Федиенко.

"Лично для себя не понял, как гражданин будет получать направление на ВВК. Но в приложении предусмотрена актуальность вашего телефонного номера, электронный адрес", – рассказал нардеп.

По его словам, после того как гражданин через приложение уточнит контактные данные, он получит информацию из приложения о себе: ВВК, наличие бронирования, номер в "Обереге" и т. д.

Неделю назад в Минобороны Украины пообещали, что электронный кабинет военнообязанного заработает 18 мая. Чтобы обновить данные в е-кабинете, нужно будет скачать мобильное приложение, авторизоваться и заполнить необходимые поля.

Напомним, новый мобилизационный закон предусматривает, что мужчины в возрасте 18-60 лет обязаны обновить свои учетные данные в военкомате, ЦНАПе или в е-кабинете призывника.