В "Батькивщине" предложили наказывать детей уклонистов - запрещать им поступать в вузы. Заявление сделал член комитета по нацбезопасности Вадим Ивченко.

Об этом он сказал в интервью "Телеграфу".

Он считает, что блокировать счета за уклонение от мобилизации неправильно - "человека оставить без денег, чтобы он где-то умирал". Вместо этого предлагает искать другие меры.

"Государственные услуги. Политическое руководство предлагает: если ты не хочешь выполнять свой гражданский долг, защищать Родину и если не состоишь на военном учете, государство может отказывать тебе в услугах. Например: ты не будешь получать поддержку государства, твои дети не поступят в вуз или ты сам не поступишь в вуз", - предложил Ивченко.

В ответ на это председатель подкомитета по вопросам высшего образования комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Юлия Гришина заявила, что никаких норм о лишении детей уклонистов права на образование нет.

"Приведенные цитаты - это его личные размышления по поводу того, как государство может реагировать на факт уклонения от мобилизации. Это просто отрывок из дискуссии, никаких подобных решений не принималось ни на уровне политического руководства, ни внутри профильного комитета. Такая норма противоречила бы и Конституции, и здравому смыслу", - заявила Гришина.

В том же духе высказался и глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия.

"Никто не собирается ограничивать детей в праве на образование. Таких планов у Верховной Рады нет, не было и не будет! Даже в контексте изменений в правилах мобилизации. Почему кто-то об этом говорит, понять трудно. Но точно не нужно воспринимать это всерьез", - написал Арахамия в телеграм-канале.

После выхода интервью и появления реакций на него Ивченко в комментарии "Стране" опроверг информацию о том, что он предлагает наказывать детей уклонистов, запрещая им поступать в вузы.

"Я никогда не покушался на самое святое — на наших детей. Все должны получать высшее образование. По поводу закона о мобилизации скажу следующее: государство, власть будут принимать решение по поводу тех, кто не будет выполнять закон. В контексте обучения государство может внедрить норму, например, что не будет оплачивать обучение в вузах за бюджетные деньги, но это будет исключительно решение органов власти, которые будут принимать решение в отношении людей, нарушающих законодательство", - сказал народный депутат.

Он также заявил, что сделает все возможное, чтобы подобные новации не попали в конечный вариант законопроекта.

"Подобные противоречивые нормы могут применяться исключительно государством или государственными органами и институциями по их усмотрению. Законодательство им позволяет сделать это подзаконным нормативным актом. Уверяю всех, мы сделаем все возможное, чтобы подобные новации не попали в конечный вариант законопроекта", — заверил нардеп.

Напомним, что лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко ранее раскритиковала законопроект о мобилизации, предложив вместо этого отправить на фронт правоохранителей.

Отметим, что к рассматриваемому в Верховной Раде законопроекту о мобилизации поданы 1 276 поправок.