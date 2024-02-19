Электронных повесток в "Дие" не будет.

Об этом заявил глава Минцифры Михаил Фёдоров в интервью изданию "Суспильне".

Министр заверил, что в данном приложении вообще не будет сервисов, связанных с мобилизацией "в каком бы формате Рада не приняла законопроект".

Будут ли в Украине вообще введены электронные повестки, зависит от того, какой будет финальная версия закона о мобилизации, принятая Верховной Радой.

При этом Фёдоров заявил, что все ТЦК уже работают с базой данных "Оберег", сведения о военнообязанных в которой сейчас верифицируют.

Ранее в Минцифры опровергли появление электронного военного билета в "Дие".

При этом о возможности появления такого цифрового документа заявлял сам Михаил Фёдоров.

Напомним, до появления нового законопроекта о мобилизации Фёдоров заявлял, что рассылки электронных повесток через "Дию" не будет.

"Не будет повесток в "Дие". Мне кажется, что, пока я работаю министром, всё, о чём мы говорим - мы потом придерживаемся наших слов. Поэтому могу сказать вам уверенно, что не будет повесток в "Дие", - заявил Фёдоров.