Украина откроет код "Дии" для разработчиков со всего мира
Украина откроет код "Дии" для разработчиков со всего мира. Кабмин принял соответствующее постановление.
Об этом сообщает Минцифры.
"Теперь код Дії смогут использовать разработчики из других стран и на его основе делать свои приложения. Также благодаря открытому коду каждый сможет убедиться в прозрачности Дії, оценить логику работы приложения и предложить изменения, которые помогут нашей команде сделать Дію еще лучше", - пишет Министерство.
И заверяет, что доступ к данным украинцев никто не получит: будет создано тестовое пространство без доступа к реестрам с имитацией получения информации.
"Открытые данные использует большинство разработчиков топовых приложений со всего мира, потому что это помогает развить и масштабировать продукт", - поясняет ведомство.
Недавно в "Дие" произошел масштабный сбой. Глава Минцифры назвал причину.
Также недавно в "Дие" появилась интерактивная карта укрытий с возможностью оставлять отзывы. В целях безопасности карта будет недоступна в некоторых регионах.
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