Украина откроет код "Дии" для разработчиков со всего мира. Кабмин принял соответствующее постановление.

Об этом сообщает Минцифры.

"Теперь код Дії смогут использовать разработчики из других стран и на его основе делать свои приложения. Также благодаря открытому коду каждый сможет убедиться в прозрачности Дії, оценить логику работы приложения и предложить изменения, которые помогут нашей команде сделать Дію еще лучше", - пишет Министерство.

И заверяет, что доступ к данным украинцев никто не получит: будет создано тестовое пространство без доступа к реестрам с имитацией получения информации.

"Открытые данные использует большинство разработчиков топовых приложений со всего мира, потому что это помогает развить и масштабировать продукт", - поясняет ведомство.

Недавно в "Дие" произошел масштабный сбой. Глава Минцифры назвал причину.

Также недавно в "Дие" появилась интерактивная карта укрытий с возможностью оставлять отзывы. В целях безопасности карта будет недоступна в некоторых регионах.

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