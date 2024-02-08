В "Дию" добавили карту укрытий. В приложение можно найти укрытие и проложить маршрут до него.

Об этом сообщают в Минцифры.

В сервисе "Незламність" можно найти интерактивную карту с ближайшим укрытием, проложить маршрут и сообщить, если оно закрыто, оценить его, оставить отзыв.

Важно учитывать, что в целях безопасности карта будет недоступна в некоторых регионах.

"Из соображений безопасности карта будет недоступна в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях. Но вы можете узнать адреса у органов местного самоуправления" – говорится в сообщении.

Напомним, что ранее "Дия" добавила функцию оформить брак онлайн - по видео. Сообщается, что эта услуга будет безопасной и будет включать несколько этапов верификации.

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