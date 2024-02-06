Украинцы смогут жениться онлайн - по видео в "Дие". Услуга будет безопасной и включать несколько этапов верификации.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Это будет уникально для всего мира. Это позволит нашим военным жениться на дистанции. Это важный шаг", — заявил он в эфире телемарафона.

Также он сообщил, что в феврале планируется открыть код - "то есть разработчики со всего мира смогут посмотреть, как работает "Дия".

Недавно в "Дие" произошел масштабный сбой из-за наплыва желающих проголосовать на Евровидении.

"Сегодня было рекордное количество пользователей в "Дие" за всю историю проекта. Вместо 800 запросов в секунду, как было во время голосования в прошлом году, – 15 000 запросов", - заявил Федоров.

Также сообщалось, что по льготной ипотеке "еЖилье" ("єОселя") теперь можно купить не только квартиру, но также частный дом, таунхаус или дуплекс - то есть таунхаус для проживания двух семей. Податься на оформление ипотеки можно через приложение госуслуг "Дия".

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