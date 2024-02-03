Сегодняшний сбой в приложении "Дия" глава Минцифры Михаил Федоров объяснил рекордным наплывом желающих проголосовать в национальном отборе на Евровидение.

Об этом министр сообщил в своем телеграм-канале.

"Сегодня было рекордное количество пользователей в "Дие" за всю историю проекта. Вместо 800 запросов в секунду, как было во время голосования в прошлом году, – 15 000 запросов", - заявил Федоров.

Он также сообщил, что мощности серверов были увеличены в пять раз, а запросов поступило больше в 20 раз.

"Прошу прощения за эту ситуацию. Мы сделаем детальный разбор, анализ и внедрим организационные изменения, чтобы быть готовыми к подобным волнам трафика", - подытожил министр.

Напомним, организаторы конкурса уже сообщили, что голосование по нацотбору на Евровидение возобновится после того, как восстановится "Дия". Его намерены вести до завтрашнего вечера, до 19 часов.

Ранее мы публиковали имена 10 финалистов национального отбора на Евровидение-2024.

Финал музыкального конкурса "Евровидение-2024" пройдет в Швеции на арене Мальме 11 мая. Полуфиналы состоятся 7 и 9 мая. Шведский город уже в третий раз будет принимать этот конкурс у себя. Первые два раза были в 1992 и 2013 годах.