Стали известны имена 10 финалистов национального отбора на Евровидение-2024.

Об этом сообщает "Суспільне Мовлення".

В список участников вошли такие артисты:

alyona alyona & Jerry Heil;

Drevo;

INGRET;

MÉLOVIN;

NAHABA;

NAZVA;

SKYLERR;

YAGODY;

YAKTAK;

Ziferblat.

Организаторы Национального отбора сообщают, что скоро у зрителей появится возможность выбрать 11-го финалиста Нацотбора среди участников лонглиста, которые по результатам прослушивания не прошли в список финалистов.

Финал Нацотбора состоится в феврале 2024 года.

Напомним, в этом году на Евровидении победила Loreen из Швеции. Украина заняла шестое место. Loreen стала вторым в истории артистом, который дважды выиграл Евровидение.

Финал музыкального конкурса "Евровидение-2024" пройдет в Швеции на арене Мальме 11 мая. Полуфиналы состоятся 7 и 9 мая.

Мальме был выбран после тщательного тендера города, в ходе которого были изучены помещения на месте проведения, возможность размещения тысяч приезжих делегаций, съемочной группы, болельщиков и журналистов, инфраструктура.

Шведский город уже в третий раз будет принимать этот конкурс у себя. Первые два раза были в 1992 и 2013 годах.