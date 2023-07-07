Финал музыкального конкурса "Евровидение-2024" пройдет в Швеции на арене Мальме 11 мая. Полуфиналы состоятся 7 и 9 мая.

Сообщение об этом появилось на сайте мероприятия.

Мальме был выбран после тщательного тендера города, в ходе которого были изучены помещения на месте проведения; возможность размещения тысяч приезжих делегаций, съемочной группы, болельщиков и журналистов; инфраструктура; и другие критерии.

Шведский город уже в третий раз будет принимать этот конкурс у себя. Первые два раза были в 1992 и 2013 годах.

По мнению организаторов, приверженность Мальмее к разнообразию, инклюзивности и инновациям идеально соответствует духу конкуренции. Кроме того, благодаря компактным размерам и развитой транспортной инфраструктуре все участники Конкурса, включая делегации, СМИ и болельщиков, смогут легко ориентироваться в городе.

"Его приверженность устойчивому развитию и экологическим инициативам также идеально согласуется с нашими собственными ценностями, что делает его идеальным городом-организатором 68-го конкурса песни "Евровидение", — говорится в сообщении.

Как мы сообщали, в этом году на Евровидении победила Loreen из Швеции. Украина заняла шестое место.

Напомним, церемония открытия Евровидения-2023 состоялась в Ливерпуле, хотя мероприятие должно было пройти в Украине, помешало российское вторжение.