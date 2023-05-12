Исполнительный комитет Международной федерации гимнастики оставил в силе санкции в отношении РФ и Беларуси. Решение касается не только спортсменов, но а также официальных лиц, включая судей.

Об этом сообщает сайт Федерации.

Сообщается, что федерация будет следить за ситуацией и может пересмотреть свое решение в случае изменения обстоятельств.

Ранее президент МОК Томас Бах заявлял, что организация стремится вернуть к международным соревнованиям атлетов из России и Беларуси.

Украина же категорически не согласна с такой позицией МОК. Более того, правительство запретило украинским спортсменам участвовать в соревнованиях, в частности, в отборочных стартах на Олимпиаду-2024, если там представлены атлеты из России или Беларуси.

Напомним, мэр столицы Олимпиады 2024 также выступил против допуска российских спортсменов на Игры в случае продолжения войны.

Тем временем война в Украине продолжается уже 443-й день. Мы следим за новостями 12 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 442-го дня войны. От "Вагнера" продолжились заявления о продвижении ВСУ вокруг Бахмута с обвинениями в адрес подразделений российских войск в оставлении позиций. В утренние и вечерние сводки Генштаба ВСУ эта информация не попала. Не подтверждают ее пока и украинские подразделения, воюющие под Бахмутом.

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала главные события минувших суток.