Мобильное приложение "Дия" перестало работать у многих украинцев - при его загрузке выдаётся уведомление об ошибке.

Об этом пишут в украинских телеграм-каналах и в соцсетях.

По мнению пользователей, сбой начался после открытия голосования за участников нацотбора Евровидения.

В Телеграме авторы приложения подтверждают, что сбой произошёл после открытия голосования за участников нацотбора Евровидения.

При этом из-за сбоя в "Дие" на конкурсе возникла парадоксальная ситуация. Время для голосования за артистов, которые могут представлять Украину на конкурсе, ограничено. При этом предполагалось, что украинцы будут отдавать голоса через "Дию", которая после открытия голосования перестала работать.

В итоге не совсем понятно, как будет проходить отбор, если останутся голоса, которые много кто не сможет отдать.

Позже организаторы сообщили, что голосование по нацотбору на Евровидение возобновится после того, как восстановится "Дия". Его намерены вести до завтрашнего вечера, до 19 часов.

Тем временем в соцсетях обсуждают оживленную жестикуляцию сурдопереводчицы во время Нацотбора на Евровидение.

Ранее более половины украинцев выступили против голосования на президентских выборах через "Дию".

Напомним, идею ввести электронное голосование на выборах через "Дию" ранее озвучивали представители власти. Но против этого выступила оппозиция, опасаясь, что эта система будет использована для фальсификации выборов.

Мы также сообщали, что украинцам предлагали выбрать кандидатов в судьи на Евровидение-2023 через опрос в "Дие".