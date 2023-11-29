В приложении "Дия" теперь будут отображаться документы и на английском языке. Можно получить англоязычную версию загранпаспорта, техпаспорта и водительского удостоверения.

Об этом сообщается на странице "Дии" в Facebook.

Для этого в настройках документа в правом нижнем углу нужно нажать "Перевести на английский".

Отмечается, что права и техпаспорт имеют международную кодировку, используемую в ЕС, США и Канаде.

Функция будет полезна украинским беженцам за границей.

Напомним, с октября в приложении "Дия" стала доступна информация о ближайшем пункте несокрушимости. На сервисе можно узнать график работы каждого пункта и доступные удобства в нем.

Ранее мы писали, что новое водительское удостоверение теперь можно не только заказать в "Дие", но и получить с доставкой домой. Услуга доступна для водителей, у которых истек двухлетний срок действия первого удостоверения, а также для автовладельцев, которые потеряли, повредили или хотят изменить персональные данные или получить пластиковое удостоверение.

Также теперь через приложение "Дия" теперь можно сменить адрес регистрации внутренне перемещённых лиц (ВПЛ).