Новое водительское удостоверение теперь можно не только заказать в "Дие", но и получить с доставкой домой.

Об этом сообщает Минцифры.

"Теперь не нужно думать, как забрать новое водительское удостоверение в сервисном центре МВД, искать свободное время и стоять в пробках. Сегодня можно заказать доставку документа курьером или на отделение Укрпочты в "Дие", - рассказали в ведомстве.

Услуга доступна для водителей, у которых истек двухлетний срок действия первого удостоверения, а также для автовладельцев, которые потеряли, повредили или хотят изменить персональные данные или получить пластиковое удостоверение.

Ранее в Минцифры сообщили, что украинцы смогут сдавать билеты на поезд онлайн, без похода в кассу вокзала. Сделать это можно в приложении "Укрзализныци" с помощью верификации в "Дие". Теперь только с помощью "Дия.Подпись" можно купить билет на поезд Киев — Варшава в приложении УЗ. Таким образом намерены отсеять перекупщиков на этом самом популярном маршруте.

Также стало известно, что правительство проголосовало за оформление временного разрешения на выезд ребенка за границу через приложение госуслуг "Дия". Оформление разрешения на выезд ребенка в "Дие" будет полностью бесплатным и одновременно не отменяет классический способ заверения согласия у нотариуса.