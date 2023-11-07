Правительство проголосовало за оформление временного разрешения на выезд ребенка за границу через приложение госуслуг "Дия".

Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров в своем телеграм-канале.

"Будет работать все очень просто. Необходимо, чтобы у обоих родителей была "Дия". Один отсылает заявление о разрешении, а второй дает согласие в приложении "Дия". Подпись. Затем данные автоматически вносятся в Государственный реестр актов гражданского состояния, а пограничники смогут проверить все онлайн", – рассказал Федоров о работе услуги.

По его словам, оформление разрешения на выезд ребенка в "Дие" будет полностью бесплатным и одновременно не отменяет классический способ заверения согласия у нотариуса.

Ранее в "Дие" появились сертификаты программы "еВосстановление", но обменять их на новое жилье пока нельзя. По словам Федорова, механизм использования сертификатов еще дорабатывается, полноценный запуск запланирован на ноябрь. Но уже сейчас можно выбирать себе новую недвижимость.

Также мы сообщали, что пограничники не будут выпускать за границу через документы в "Дие". В ней все еще можно показать документ об инвалидности, а также приложение может быть использовано для идентификации личности, но не для пересечения границы.