В приложении "Дия" теперь можно найти ближайший пункт несокрушимости.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Также в приложении можно узнать график работы каждого пункта и доступные удобства в нем.

Отмечается, что карта пунктов несокрушимости будет подгружаться даже без интернета.

Услуга заработала для всех областей, кроме Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской - по соображениям безопасности.

В частности, так карта отображается у жителей Харькова.

Также в Минцифры опубликовали алгоритм для украинцев, как настроить отображение ближайших пунктов несокрушимости на экране смартфона.

"Зайдите в "Дию", нажмите "Услуги" и далее "Пункты несокрушимости". Выберите свою область и загрузите карту. Все готово! Теперь она доступна для использования оффлайн. Приложение покажет все пункты несокрушимости в радиусе 1,5 км. Также вы можете выбрать важные для вас условия: пандус, интернет, мобильную связь, генератор и т.д. Находите пункт, который вам подходит, а карта проложит кратчайший маршрут к нему", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Напомним, в сентябре глава украинского правительства Денис Шмыгаль поручил до начала отопительного сезона оцифровать данные о пунктах несокрушимости и выложить их в "Дие".

Между тем в Николаеве и области решили засекретить адреса пунктов несокрушимости.