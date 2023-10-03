В Николаеве и области решили засекретить адреса пунктов несокрушимости.

Об этом сообщила директор департамента соцзащиты населения Николаевской ОВА Оксана Ельчиева во время короткого интервью журналистам.

По её словам, размещать все адреса пунктов на одном ресурсе будет слишком опасно в сегодняшних условиях, поэтому власти региона избрали другой путь информирования населения — через глав общин.

В настоящее время на территории области работают 402 пункта несокрушимости. Чиновница заверила, что к первому октября среди них не осталось ни одного "спящего".

В сентябре глава украинского правительства Денис Шмыгаль поручил до начала отопительного сезона оцифровать данные о пунктах несокрушимости и выложить их в "Дие".

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Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россияне за минувшие сутки контратаковали на юге. А именно в районе Вербового, Старомайорского и Новодаровки. На южном фланге Бахмута россияне пытались восстановить утраченное положение под Андреевкой. ВСУ ведут штурмовые действия на Мелитопольском и Бахмутском направлении.

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