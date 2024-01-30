По льготной ипотеке "еЖилье" ("єОселя") теперь можно купить не только квартиру, но также частный дом, таунхаус или дуплекс - то есть таунхаус для проживания двух семей. Податься на оформление ипотеки можно через приложение госуслуг "Дия".

Об этом сообщает в своем телеграм-канале министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

Претенденты на ипотеку должны учитывать несколько нюансов. Во-первых, жилью должно быть не более 3 лет. Во-вторых, его площадь будут рассчитывать так: 62,5 кв. м для одного человека и дополнительные 21 кв. м на каждого члена семьи.

Для военнослужащих ВСУ по контракту, силовиков, педагогов, медиков и ученых ставка составляет 3% годовых. Для участников боевых действий, ветеранов, переселенцев и всех остальных украинцев без собственного жилья - 7%.

Минимальный первоначальный взнос составляет 20%, а срок кредита - 20 лет.

Также власти расширили возможности для ветеранов войны, участников боевых действий, людей с инвалидностью из-за войны и членов их семей. Они смогут купить квартиру в Киеве и областных центрах, если многоквартирному дому не более 10 лет. Раньше было ограничение до трех лет. Если кто-то решит покупать недвижимость в других населенных пунктах, ограничений по возрасту дома нет.

Ранее мы писали, что в "Дие" запустили бета-тест ипотечной программы "єОселя". Тогда стало известно, что на первом этапе взять кредит на жилье под 3% смогут военнослужащие по контракту, силовики и члены их семей, медики, педагоги, ученые, работающие в государственном и коммунальном секторах. А с января этого года программа будет доступна для других категорий граждан. Им будут выдавать жилищный кредит под 7%.

Помимо этого, теперь украинцы могут получить выписку о месте жительства через приложение "Дия".