Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодня ночью в "Дие" заработает онлайн-услуга купли-продажи автомобилей.

Об этом он сообщил на мероприятии к четвертой годовщине запуска мобильного приложения.

"Всего за 15 минут можно будет купить или продать авто через смартфон и получить новый техпаспорт и номера по почте", - сказал Зеленский.

Также на этой неделе запускают сервис по обмену сертификата на жилье в "Дие".

Напомним, новое водительское удостоверение теперь можно не только заказать в "Дие", но и получить с доставкой домой. Услуга доступна для водителей, у которых истек двухлетний срок действия первого удостоверения, а также для автовладельцев, которые потеряли, повредили или хотят изменить персональные данные или получить пластиковое удостоверение.

Ранее мы писали, что в приложении "Дия" теперь отображаются документы и на английском языке. Можно получить англоязычную версию загранпаспорта, техпаспорта и водительского удостоверения. Для этого в настройках документа в правом нижнем углу нужно нажать "Перевести на английский".