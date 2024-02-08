В сервисе "Дия" может появиться электронный военный билет.

Об этом сообщил в интервью журналу Forbes глава Минцифры Михаил Федоров.

При этом министр подчеркнул, что будет правильно, если Минобороны первым анонсирует новость о развитии электронного документооборота в сфере воинского учета.

"Там есть определенная логика. Пока не могу ее спойлерить. Скажем так, это может быть военный билет в "Дие". Однако, вероятнее всего, его не будет. Сейчас мы работаем над этим проектом отдельно. Этот вопрос пока прорабатывается. Будет правильно, если Минобороны первым анонсирует новость в этом направлении", - сказал министр.

Ранее Федоров не раз заверял, что повесток в "Дие" не будет никогда.

А вот министр обороны Рустем Умеров допускал, что оповещение военнообязанных будет производиться в электронной форме. Он не уточнил, в каком именно виде станут рассылать электронные приглашения в военкомат - через "Дию", по электронной почте или ещё каким-либо образом. Также он сказал, что подобные приглашения получат и мужчины, которые находятся за границей.