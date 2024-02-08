Блокпосты на столичной Оболони устанавливали не для поиска диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), как заявляли в ТЦК, а для проведения тренировок.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации (КГВА) Сергей Попко в комментарии "24-му каналу".

По его словам, во время тренировок отрабатывалась проверка транспорта и документов, проводились "определенные демонстрационные, поисковые и контрдиверсионные мероприятия" для улучшения взаимодействия всех структур.

"Эти тренировки предполагают развертывание временных блокпостов, установление ограничительных знаков, элементов инженерных заграждений", - пояснил глава КГВА.

Попко добавил, что такие тренировки в Киеве будут "системно" проводить и в дальнейшем.

Напомним, что на опубликованных ТЦК фото были видны блокпосты в нескольких местах района, на которых водителям что-то выписывают. На одном из фото водитель, улыбаясь, демонстрировал нечто похожее на повестку в военкомат. Вскоре снимок улыбающегося мужчины ТЦК из публикации удалил, но его сохранили пользователи и обратили на это внимание.

Мы писали, что блокпосты для "поиска ДРГ" уже появлялись в Киеве и области. Впоследствии ТЦК признавал, что на них раздают повестки.

Ранее в Дарницком ТЦК Киева говорили, что повестку могут вручить "где угодно": на улице, в спортзале, кафе или на блокпосту.