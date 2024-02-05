ТЦК заявляет, что в Оболонском районе Киева полицейские и военкомы проводят "поисковые мероприятия по выявлению диверсионно-разведывательных групп врага".

При этом на опубликованных ТЦК фото видны блокпосты в нескольких местах района, на которых водителям что-то выписывают. На одном из фото водитель, улыбаясь, демонстрирует что-то похожее на повестку в военкомат. Вскоре фото улыбающегося мужчины ТЦК из публикации удалил, но ее сохранили пользователи и обратили на это внимание.

Какое отношение это имеет к "выявлению ДРГ врага", не поясняется.

Ранее блокпосты для "поиска ДРГ" уже появлялись в Киеве и области. Впоследствии ТЦК признавал, что на них раздают повестки.

Напомним, в Дарницком ТЦК Киева заявили, что повестку могут вручить "где угодно" - на улице, в спортзале, кафе или на блокпосту.

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