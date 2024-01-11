Блокпосты в Киевской области будут работать дольше изначально объявленных сроков. Насколько именно, неизвестно.

Об этом заявил комендант Киевской области Руслан Олейник в комментарии ТСН.

"К контрдиверсионным мерам на территории Киевской области, которые продолжались с 28 декабря по 6 января, были дополнительно привлечены почти 900 человек. Напомню, что цель этих мер – выявление и предотвращение передвижения диверсионно-разведывательных групп, экстремистов, террористов, объявленных в розыск лиц, контрабандной перевозки оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ", - заявил Олейник.

Он также сообщил, что на блокпостах обнаружили "определенное количество" уклонистов. Но заверил, что блокпосты изначально разворачивали не ради их поимки.

Олейник сказал, что на них проверили почти 74 тысяч человек и 27 тысяч автомобилей. Были обнаружены 39 случаев уголовных правонарушений: от незаконного обращения оружия и наркотиков до подделки документов.

В соцсетях сразу после появления блокпостов в Киеве стали писать, что на них раздают повестки.

Власти это отрицали. Но затем сначала в ТЦК подтвердили, что на новых блокпостах в Киевской области ищут уклонистов. А потом и комендант Киевской области признал, что там будут вручать повестки уклонистам.