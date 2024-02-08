Министерство цифровой трансформации Украины опровергло слова своего главы Михаила Федорова, который допустил появление электронного военного билета в "Дие".

Минцифры отдельным комментарием заявило журналистам, что военного билета и электронного кабинета призывника в "Дие" не будет.

Напомним, что министр Михаил Федоров в интервью журналу Forbes не исключил появление электронного военного билета в "Дие". При этом он сказал, что будет правильно, если Минобороны первым анонсирует новость о развитии электронного документооборота в сфере воинского учета, если это произойдет.

Ранее Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о мобилизации.

Мы писали также о том, что украинский омбудсмен считает, что электронный кабинет военнообязанного противоречит Конституции.

Война в Украине идет уже 715-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 8 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

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