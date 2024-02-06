В Ровенской области к двум годам лишения свободы с испытательным сроком приговорили мужчину, который в помещении ТЦК отказался брать повестку и подвергаться мобилизации.

Об этом говорится в решении Гощанского райсуда Ровенской области.

По данным суда, ВВК признала мужчину годным к службе в армии во время действия военного положения. Ему вручили повестку на 22 мая, однако мужчина категорически отказался от нее и уклонился от мобилизации.

На суде подозреваемый вину не признал. Он заявил, что у него "есть много хронических болезней, которые ВВК не учла". В то же время подсудимый решение комиссии нигде не обжаловал.

Суд признал мужчину виновным по статье 336 УК и приговорил к 4 годам лишения свободы, заменив этот срок на 2 года испытательного.

Ранее мы писали, что в Полтавской области к испытательному сроку приговорили мужчину, который сначала пришёл на вызов по 16 повесткам, а две последние проигнорировал.

Также мы сообщали, что суд оправдал члена общины "Свидетели Иеговы" за то, что тот отказался идти служить в ВСУ. Житель Бориспольского района отказался брать у военкомов повестку для мобилизации и не явился в учебный центр к назначенному времени.